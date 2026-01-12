Кремль серьезно положил глаз на целую область Украины: раскрыт страшный план на 2026 год

Бои в Гуляйполе продолжаются, хотя город уже фактически превратился в большую серую зону, где контрольные позиции остаются спорными. В то же время российские войска активизировались еще в нескольких направлениях Запорожской области, пытаясь продвигаться в Ореховский район с северо-востока.

Фото: из открытых источников

Как сообщают в Силах обороны, ситуация в Гуляйполе остается напряженной: бои продолжаются, а населенный пункт фактически потерял стабильную инфраструктуру и превратился в зону постоянного риска. Параллельно оккупанты ведут наступательные действия к северу от города, простираясь до административной границы с Донецкой областью, включая населенные пункты Прилуки, Варваровку и Доброполье.

На других участках Запорожской области враг тоже активизировался. В частности, по направлениям Вербовое — Орехов и Степногорск — Приморское, вблизи Каховского водохранилища, противник пытается продвигаться с юга на север. Это часть более масштабного плана Москвы по контролю ключевых стратегических позиций в регионе.

Из Приморска русские войска планируют движение вдоль реки Конка в Камышеваху, чтобы перерезать логистические пути, ведущие к Орехову. Одновременно противник пытается продвигаться в Ореховский район с северо-востока, в том числе из района Гуляйполя. Далее, по оценкам экспертов, оккупанты планируют штурмовать сам город Орехов по нескольким направлениям, а в перспективе приближаться к Запорожью с юго-востока.

Аналитики подчеркивают, что реализация такого плана нуждается в значительных ресурсах и человеческих силах, которых у россиян ограничено количество. Кроме того, приоритет на фронте остается за контролем Донбасса, поэтому полностью осуществить следующие этапы сразу у них вряд ли получится.

Как уже писали "Комментарии", стратегическая авиация России не участвовала в последних ударах по Украине. Вероятной причиной этого являются технические проблемы, по которым оккупантам временно запретили использование своей авиатехники. Речь идет прежде всего об устаревших самолетах, которые уже не подлежат полноценному восстановлению, а их состояние делает риск применения слишком высоким, отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.