Кремль розширює апетити: Москва вже націлилася на нові регіони України

Російське керівництво продовжує демонструвати, що його територіальні амбіції в Україні значно ширші, ніж публічно заявляють на переговорах. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Приводом для висновків американських експертів стала заява глави так званої ДНР Дениса Пушиліна, який 27 квітня в коментарі російському агентству ТАРС окреслив нові цілі Москви. За його словами, Росія має створити "буферну зону" вже на території Дніпропетровської області.

Офіційно це пояснюється необхідністю забезпечення безпеки окупованих районів Донецької області, зокрема району Великої Новосілки. Однак фактично йдеться про розширення зони бойових дій далеко за межі раніше заявлених вимог Кремля.

Більше того, Пушилін прямо вказав і на іншу мету – повне захоплення неокупованої частини Запорізької області. Такі заяви, підкреслюють аналітики, повністю суперечать риториці Москви про те, що головною перешкодою для світу нібито є відмова України поступитися частиною Донецької області, що залишилася.

Експерти ISW зазначають: подібні сигнали підтверджують давню оцінку – Росія не обмежується Донбасом і продовжує домагатися більшого контролю над українськими територіями.

Таким чином, заяви російських чиновників підривають будь-які спроби подати переговори як процес з обмеженими вимогами. Навпаки, вони свідчать, що Кремль зберігає стратегію поступового розширення окупації, незважаючи на дипломатичні заяви про готовність до миру.

