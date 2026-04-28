logo_ukra

BTC/USD

76948

ETH/USD

2289.3

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кремль розширює апетити: Москва вже націлилася на нові регіони України
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль розширює апетити: Москва вже націлилася на нові регіони України

Заяви з Донецька руйнують міф про «мирні переговори» та розкривають реальні плани РФ

28 квітня 2026, 07:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське керівництво продовжує демонструвати, що його територіальні амбіції в Україні значно ширші, ніж публічно заявляють на переговорах. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Приводом для висновків американських експертів стала заява глави так званої ДНР Дениса Пушиліна, який 27 квітня в коментарі російському агентству ТАРС окреслив нові цілі Москви. За його словами, Росія має створити "буферну зону" вже на території Дніпропетровської області.

Офіційно це пояснюється необхідністю забезпечення безпеки окупованих районів Донецької області, зокрема району Великої Новосілки. Однак фактично йдеться про розширення зони бойових дій далеко за межі раніше заявлених вимог Кремля.

Більше того, Пушилін прямо вказав і на іншу мету – повне захоплення неокупованої частини Запорізької області. Такі заяви, підкреслюють аналітики, повністю суперечать риториці Москви про те, що головною перешкодою для світу нібито є відмова України поступитися частиною Донецької області, що залишилася.

Експерти ISW зазначають: подібні сигнали підтверджують давню оцінку – Росія не обмежується Донбасом і продовжує домагатися більшого контролю над українськими територіями.

Таким чином, заяви російських чиновників підривають будь-які спроби подати переговори як процес з обмеженими вимогами. Навпаки, вони свідчать, що Кремль зберігає стратегію поступового розширення окупації, незважаючи на дипломатичні заяви про готовність до миру.

Зеленський попередив про нову мету Путіна: після Донбасу намагатиметься захопити два великі міста.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-27-2026/
Теги:

Новини

Всі новини