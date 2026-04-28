Российское руководство продолжает демонстрировать, что его территориальные амбиции в Украине значительно шире, чем публично заявляется на переговорах. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Поводом для выводов американских экспертов стало заявление главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, который 27 апреля в комментарии российскому агентству ТАСС обозначил новые цели Москвы. По его словам, Россия должна создать "буферную зону" уже на территории Днепропетровской области.

Официально это объясняется необходимостью "обеспечения безопасности" оккупированных районов Донецкой области, в частности района Великой Новосёлки. Однако фактически речь идет о расширении зоны боевых действий далеко за пределы ранее заявленных требований Кремля.

Более того, Пушилин прямо указал и на другую цель – полный захват оставшейся неоккупированной части Запорожской области. Такие заявления, подчеркивают аналитики, полностью противоречат риторике Москвы о том, что главным препятствием для мира якобы является отказ Украины уступить оставшуюся часть Донецкой области.

Эксперты ISW отмечают: подобные сигналы подтверждают давнюю оценку – Россия не ограничивается Донбассом и продолжает добиваться более широкого контроля над украинскими территориями.

Таким образом, заявления российских чиновников подрывают любые попытки представить переговоры как процесс с ограниченными требованиями. Напротив, они свидетельствуют о том, что Кремль сохраняет стратегию постепенного расширения оккупации, несмотря на дипломатические заявления о готовности к миру.

