Кремль прикриває удари по Києву "помстою": у США розкрили справжню мету атак Путіна

В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль використовує стару тактику інформаційних маніпуляцій, намагаючись виправдати масовані удари по Києву "відповіддю" на дії України. Аналітики вважають, що Москва свідомо створює хибний привід для ескалації, щоб знизити тиск із боку США та Європи.

Кремль.

Російська влада пов'язала останні атаки на українську столицю з ударом по коледжу в окупованому Старобільську Луганської області. Проте експерти ISW наголошують: доказів того, що об'єкт був виключно цивільним, Росія так і не надала. Понад те, українська сторона раніше заявляла, що російські військові використовували територію навчального закладу для розміщення своїх підрозділів.

Аналітики нагадали, що Росія давно практикує розміщення військових об'єктів серед цивільної інфраструктури, використовуючи мирних жителів як живий щит. На цьому тлі звинувачення України у військових злочинах виглядають частиною масштабної інформаційної кампанії Кремля.

В ISW також звернули увагу на важливу деталь: Росія почала посилювати удари по Києву ще за тиждень до інциденту у Старобільську. За даними аналітиків, така масштабна атака із застосуванням понад 90 ракет і 600 дронів не могла бути підготовлена за один-два дні. Це свідчить про те, що операція планувалася наперед.

Американські експерти вважають, що справжня причина нової хвилі терору – спроба Кремля приховати власні провали. Йдеться як про невдачі на фронті, так і про зростання економічної та соціальної напруги всередині Росії. Крім того, Москва намагається скористатися дефіцитом ракет Patriot в України та її союзників.

У ISW упевнені: Кремль прагне подати удари по Києву як “поодиноку відповідь”, хоча насправді йдеться про свідому стратегію затягування війни та тиску на Захід.

