Кремль прикрывает удары по Киеву "местью": в США раскрыли настоящую цель атак Путина
Кремль прикрывает удары по Киеву “местью”: в США раскрыли настоящую цель атак Путина

Россия пытается выдать заранее подготовленный ракетный террор за “ответ” Украине, чтобы ослабить реакцию Запада

26 мая 2026, 07:37
Кравцев Сергей

В Институте изучения войны заявили, что Кремль использует старую тактику информационных манипуляций, пытаясь оправдать массированные удары по Киеву якобы “ответом” на действия Украины. Аналитики считают, что Москва сознательно создает ложный повод для эскалации, чтобы снизить давление со стороны США и Европы.

Кремль. Фото: из открытых источников

Российские власти связали последние атаки на украинскую столицу с ударом по колледжу в оккупированном Старобельске Луганской области. Однако эксперты ISW отмечают: доказательств того, что объект был исключительно гражданским, Россия так и не предоставила. Более того, украинская сторона ранее заявляла, что российские военные использовали территорию учебного заведения для размещения своих подразделений.

Аналитики напомнили, что Россия давно практикует размещение военных объектов среди гражданской инфраструктуры, используя мирных жителей как “живой щит”. На этом фоне обвинения Украины в военных преступлениях выглядят частью масштабной информационной кампании Кремля.

В ISW также обратили внимание на важную деталь: Россия начала усиливать удары по Киеву еще за неделю до инцидента в Старобельске. По данным аналитиков, столь масштабная атака с применением более 90 ракет и 600 дронов не могла быть подготовлена за один-два дня. Это свидетельствует о том, что операция планировалась заранее.

Американские эксперты считают, что настоящая причина новой волны террора – попытка Кремля скрыть собственные провалы. Речь идет как о неудачах на фронте, так и о растущем экономическом и социальном напряжении внутри России. Кроме того, Москва пытается воспользоваться дефицитом ракет Patriot у Украины и ее союзников.

В ISW уверены: Кремль стремится представить удары по Киеву как “единичный ответ”, хотя на самом деле речь идет о сознательной стратегии затягивания войны и давления на Запад.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-25-2026/
