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Кремль повертає страшну тактику початку війни: озвучено тривожний сценарій для України

Росія намагається використати реактивні дрони для отримання переваги, однак Україна вже розвиває перехоплювачі та РЕБ і завдає ударів по військовій інфраструктурі РФ

31 серпня 2026, 15:35
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Клименко Елена








Росія намагається отримати тимчасову перевагу завдяки масовому застосуванню реактивних "Шахедів", однак Україна вже проходила подібний етап на початку дронової війни та здатна знайти ефективну відповідь. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, аналізуючи нову повітряну загрозу.

Кремль повертає страшну тактику початку війни: озвучено тривожний сценарій для України

Фото: з відкритих джерел

Він нагадав ситуацію восени 2022 року, коли РФ уперше почала масово використовувати звичайні "Шахеди" для атак на енергетику Києва та інших регіонів. Тоді нова зброя також здавалася серйозним викликом для української ППО. 

"Це здавалося тоді фактично новим видом зброї, який Росія використовує і який зрештою може дати Путіну якусь перевагу", — зазначив Мусієнко.

Проте Україна поступово створила мобільні вогневі групи, посилила застосування РЕБ, а пізніше почала використовувати дрони-перехоплювачі. За словами експерта, комплекс цих заходів дозволяв досягати показників знищення ворожих безпілотників на рівні 90% і вище.

Тепер аналогічне рішення необхідно максимально швидко знайти проти реактивних БпЛА.

"Зараз теж потрібно дуже швидко знайти відповідне рішення, щоб ефективніше протидіяти цим дронам і вражати об'єкти на території Росії", — наголосив експерт. 

Одним із напрямів протидії Мусієнко назвав удари по російській військовій інфраструктурі. За його словами, у ніч проти 31 серпня Сили оборони атакували об'єкти у Брянській області. 

"Силам оборони вдалося вразити два радари, які відповідають за розгортання комплексів “Іскандер” і С-400", — заявив Мусієнко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на території військового аеродрому в окупованому Джанкої у Криму зафіксували масштабну пожежу. Супутникові дані вказують одразу на кілька осередків займання в різних частинах об'єкта. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=MsDvyxZw0vQ
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