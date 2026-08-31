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Кремль возвращает страшную тактику начала войны: озвучен тревожный сценарий для Украины

Россия пытается использовать реактивные дроны для получения преимущества, однако Украина уже развивает перехватчики и РЭБ и наносит удары по военной инфраструктуре РФ

31 августа 2026, 15:35
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Клименко Елена








Россия пытается получить временное преимущество благодаря массовому применению реактивных "Шахедов", однако Украина уже проходила подобный этап в начале дроновой войны и способна найти эффективный ответ. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, анализируя новую воздушную угрозу.

Кремль возвращает страшную тактику начала войны: озвучен тревожный сценарий для Украины

Фото: из открытых источников

Он напомнил ситуацию осенью 2022 года, когда Россия впервые начала массово использовать обычные "Шахеды" для атак на энергетику Киева и других регионов. Тогда новое оружие тоже казалось серьезным вызовом для украинского ПВО.  

"Это казалось тогда фактически новым видом оружия, который Россия использует и который может дать Путину какое-то преимущество", — отметил Мусиенко.

Однако Украина постепенно создала мобильные огневые группы, усилила применение РЭБ, а позже начала использовать дроны-перехватчики. По словам эксперта, комплекс этих мер позволял достигать показателей уничтожения вражеских беспилотников на уровне 90% и выше.

Теперь аналогичное решение необходимо максимально быстро найти против реактивных БПЛА.

"Сейчас тоже нужно очень быстро найти соответствующее решение, чтобы эффективнее противодействовать этим дронам и поражать объекты на территории России", — подчеркнул эксперт.

Одним из направлений противодействия Мусиенко назвал удары по российской военной инфраструктуре. По его словам, в ночь на 31 августа Силы обороны атаковали объекты в Брянской области.  

"Силам обороны удалось поразить два радара, отвечающих за развертывание комплексов "Искандер" и С-400", — заявил Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что на территории военного аэродрома в оккупированном Джанкое в Крыму зафиксировали масштабный пожар. Спутниковые данные указывают сразу на несколько очагов возгорания в разных частях объекта. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MsDvyxZw0vQ
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