Кремль возвращает страшную тактику начала войны: озвучен тревожный сценарий для Украины



















Россия пытается получить временное преимущество благодаря массовому применению реактивных "Шахедов", однако Украина уже проходила подобный этап в начале дроновой войны и способна найти эффективный ответ. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, анализируя новую воздушную угрозу.

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Он напомнил ситуацию осенью 2022 года, когда Россия впервые начала массово использовать обычные "Шахеды" для атак на энергетику Киева и других регионов. Тогда новое оружие тоже казалось серьезным вызовом для украинского ПВО.

"Это казалось тогда фактически новым видом оружия, который Россия использует и который может дать Путину какое-то преимущество", — отметил Мусиенко.

Однако Украина постепенно создала мобильные огневые группы, усилила применение РЭБ, а позже начала использовать дроны-перехватчики. По словам эксперта, комплекс этих мер позволял достигать показателей уничтожения вражеских беспилотников на уровне 90% и выше.

Теперь аналогичное решение необходимо максимально быстро найти против реактивных БПЛА.

"Сейчас тоже нужно очень быстро найти соответствующее решение, чтобы эффективнее противодействовать этим дронам и поражать объекты на территории России", — подчеркнул эксперт.

Одним из направлений противодействия Мусиенко назвал удары по российской военной инфраструктуре. По его словам, в ночь на 31 августа Силы обороны атаковали объекты в Брянской области.

"Силам обороны удалось поразить два радара, отвечающих за развертывание комплексов "Искандер" и С-400", — заявил Мусиенко.

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