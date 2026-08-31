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У Криму жирний прильот по військовому аеродрому: супутники зафіксували масштаби руйнувань

Супутникові знімки свідчать, що пожежа охопила одразу кілька важливих об’єктів

31 серпня 2026, 13:40
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Клименко Елена

На території військового аеродрому в окупованому Джанкої у Криму зафіксували масштабну пожежу. Супутникові дані вказують одразу на кілька осередків займання в різних частинах об'єкта. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

У Криму жирний прильот по військовому аеродрому: супутники зафіксували масштаби руйнувань

Фото: з відкритих джерел

За інформацією ресурсу, пожежа почалася ще вдень, однак у системі супутникового моніторингу NASA FIRMS відповідні позначки з'явилися пізніше — у нічний час. Дані спостереження вказували на кілька термічних аномалій безпосередньо на території військового аеродрому.

Попередньо, вогонь міг охопити одразу декілька важливих об'єктів. Зокрема, йдеться про район автопарку, склад пально-мастильних матеріалів, а також електричну підстанцію, розташовану поблизу. Точний масштаб можливих пошкоджень та причини виникнення пожежі наразі уточнюються.

Аеродром у Джанкої має важливе значення для російських окупаційних військ. РФ використовує його для забезпечення своєї військової присутності на півострові. Зокрема, там розміщували російські гелікоптери та засоби протиповітряної оборони.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що інтенсивність ударів по військових цілях РФ в окупованому Криму потенційно могла б бути значно вищою. За його словами, одним із ключових обмежень залишається несвоєчасне надходження коштів, виділених міжнародними партнерами.

Бровді стверджував, що забезпечення підрозділів необхідними засобами для роботи на кримському напрямку становить лише близько 14% від потреби. За достатнього та своєчасного фінансування, за його оцінкою, інтенсивність операцій проти російських військових об'єктів на півострові могла б зрости приблизно у сім разів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що одразу кілька держав Західної Європи наприкінці серпня посилили або актуалізували застереження для своїх громадян щодо перебування в Україні. Велика Британія, Німеччина, Італія та Нідерланди звертають увагу на постійну небезпеку російських ракетних і дронових атак та рекомендують відмовитися від необов'язкових поїздок або взагалі не їхати до країни.



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