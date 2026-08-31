У Європі видали нове страшне застереження щодо України: розкрито шокуючу причину

Одразу кілька держав Західної Європи наприкінці серпня посилили або актуалізували застереження для своїх громадян щодо перебування в Україні. Велика Британія, Німеччина, Італія та Нідерланди звертають увагу на постійну небезпеку російських ракетних і дронових атак та рекомендують відмовитися від необов'язкових поїздок або взагалі не їхати до країни.

Фото: з відкритих джерел

Британське МЗС попереджає, що загроза ударів зберігається по всій території України, а небезпеку становлять не лише ракети та БпЛА, а й уламки після роботи ППО. Додатковим ризиком напередодні холодного сезону в Лондоні називають можливі атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Пошкодження енергосистеми можуть призвести до аварійних або планових відключень світла, а також перебоїв з опаленням і водопостачанням. Британців окремо попередили, що взимку температура в Україні подекуди може опускатися нижче -20°C. Водночас для низки західних регіонів британські рекомендації залишаються менш суворими, ніж для більшої частини країни.

Італія також радить громадянам утриматися від подорожей в Україну через небезпеку російських обстрілів. Журналістам та іншим громадянам, які вже перебувають у країні, рекомендують максимально обмежувати необов'язкові переміщення та постійно оцінювати безпекову ситуацію.

Німеччина своєю чергою попередила про ризик посилення російських повітряних атак та зберегла рекомендацію не подорожувати Україною.

Одну з найжорсткіших позицій займають Нідерланди. Нідерландське МЗС відносить всю Україну до "червоної" зони та закликає громадян не їхати туди за жодних обставин. Тим, хто вже перебуває в Україні, радять залишити країну, щойно це можна буде зробити безпечно.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск нібито готовий дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink на безпілотниках, які виконують завдання за межами української території, зокрема для операцій проти цілей у Росії. Однак остаточне рішення залежить не лише від нього.