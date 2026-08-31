В Европе издали новую страшную оговорку относительно Украины: раскрыта шокирующая причина

Сразу несколько государств Западной Европы в конце августа ужесточили или актуализировали оговорки для своих граждан о пребывании в Украине. Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды обращают внимание на постоянную опасность российских ракетных и дроновых атак и рекомендуют отказаться от необязательных поездок или вообще не ехать в страну.

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Британский МИД предупреждает, что угроза ударов сохраняется на всей территории Украины, а опасность представляют не только ракеты и БПЛА, но и обломки после работы ПВО. Дополнительным риском в преддверии холодного сезона в Лондоне называют возможные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Повреждение энергосистемы может привести к аварийным или плановым отключениям света, а также перебоям с отоплением и водоснабжением. Британцев отдельно предупредили, что зимой температура в Украине может опускаться ниже -20°C. В то же время, для ряда западных регионов британские рекомендации остаются менее строгими, чем для большей части страны.

Италия также советует гражданам воздержаться от путешествий в Украину из-за опасности российских обстрелов. Журналистам и другим гражданам, уже находящимся в стране, рекомендуют максимально ограничивать необязательные перемещения и постоянно оценивать ситуацию с безопасностью.

Германия в свою очередь предупредила о риске усиления российских воздушных атак и сохранила рекомендацию не путешествовать по Украине.

Одну из самых жестких позиций занимают Нидерланды. Нидерландский МИД относит всю Украину в "красную" зону и призывает граждан не ехать туда ни при каких обстоятельствах. Тем, кто уже находится в Украине, советуют покинуть страну, как только это можно будет сделать безопасно.

Портал "Комментарии" уже писал, что американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск якобы готов позволить Украине использовать спутниковую систему Starlink на беспилотниках, выполняющих задачи за пределами украинской территории, в том числе для операций против целей в России. Однако окончательное решение зависит не только от него.