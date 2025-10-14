logo_ukra

Кремль поставив жорсткий ультиматум своїм воякам: названо велику загрозу Україні
Кремль поставив жорсткий ультиматум своїм воякам: названо велику загрозу Україні

Герасимов заявив, що нова ціль армії РФ — повна окупація Запорізької області, що частково продиктовано позицією Лаврова.

14 жовтня 2025, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремль нещодавно провів нараду з військовим керівництвом, під час якої начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов оголосив нову головну мету російських військ — повну окупацію Запорізької області. Цю ціль, за словами експертів, значною мірою диктують політичні заяви міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Кремль поставив жорсткий ультиматум своїм воякам: названо велику загрозу Україні

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що Герасимов усвідомлює логіку Лаврова, який відкрито заявляє, що Херсонська та Запорізька області — це частина Росії, тож і військові цілі відповідно мають відповідати цим політичним заявам.

 "Якщо Лавров сказав Путіну, що Херсонська та Запорізька область — це російські регіони, то й відповідно він має говорити про цілі стосовно цих областей", — зазначив Лакійчук. 

Начальник генштабу доповів президенту РФ, що угруповання "Днєпр" веде наступальні дії у напрямку Запоріжжя, йдуть запеклі бої за населені пункти Приморське та Степногірськ. Проте, на думку експерта, важливо розглядати це завдання з військового погляду і усвідомлювати реальні можливості російської армії. Лакійчук звернув увагу, що зараз російські війська здатні проводити одночасно лише одну стратегічну операцію.

"Коли обговорюється напад на Європу чи розширення фронту в Україні — це означає, що поки тривають бої на Донбасі, Росія не зможе почати нові операції на інших напрямках", — пояснив він. 

За його словами, щоб почати масштабний наступ на Запорізькому напрямку, росіянам потрібно спочатку завершити операцію на Донеччині.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін не готовий ані до загальної мобілізації, ані до переходу в режим "тотальної війни". Він уникає не лише масштабного призову, а й економічної чи суспільної мобілізації, побоюючись нестабільності всередині самої Росії, зазначив німецький політолог та соціолог Ігор Ейдман



