Кремль поставив жорсткий ультиматум своїм воякам: названо велику загрозу Україні

Кремль нещодавно провів нараду з військовим керівництвом, під час якої начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов оголосив нову головну мету російських військ — повну окупацію Запорізької області. Цю ціль, за словами експертів, значною мірою диктують політичні заяви міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що Герасимов усвідомлює логіку Лаврова, який відкрито заявляє, що Херсонська та Запорізька області — це частина Росії, тож і військові цілі відповідно мають відповідати цим політичним заявам.

"Якщо Лавров сказав Путіну, що Херсонська та Запорізька область — це російські регіони, то й відповідно він має говорити про цілі стосовно цих областей", — зазначив Лакійчук.

Начальник генштабу доповів президенту РФ, що угруповання "Днєпр" веде наступальні дії у напрямку Запоріжжя, йдуть запеклі бої за населені пункти Приморське та Степногірськ. Проте, на думку експерта, важливо розглядати це завдання з військового погляду і усвідомлювати реальні можливості російської армії. Лакійчук звернув увагу, що зараз російські війська здатні проводити одночасно лише одну стратегічну операцію.

"Коли обговорюється напад на Європу чи розширення фронту в Україні — це означає, що поки тривають бої на Донбасі, Росія не зможе почати нові операції на інших напрямках", — пояснив він.

За його словами, щоб почати масштабний наступ на Запорізькому напрямку, росіянам потрібно спочатку завершити операцію на Донеччині.

