Кремль поставил жесткий ультиматум своим воинам: названа большая угроза Украине

Кремль недавно провел совещание с военным руководством, на котором начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов объявил новую главную цель российских войск — полную оккупацию Запорожской области. Эту цель, по словам экспертов, в значительной степени диктуют политические заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он подчеркнул, что Герасимов отдает себе отчет в логике Лаврова, который открыто заявляет, что Херсонская и Запорожская области — это часть России, поэтому и военные цели соответственно должны соответствовать этим политическим заявлениям.

"Если Лавров сказал Путину, что Херсонская и Запорожская область — это российские регионы, то соответственно он должен говорить о целях в отношении этих областей", — отметил Лакийчук.

Начальник генштаба доложил президенту РФ, что группировка "Днепр" ведет наступательные действия в направлении Запорожья, идут упорные бои за населенные пункты Приморское и Степногорск. Однако, по мнению эксперта, важно рассматривать эту задачу с военной точки зрения и отдавать себе отчет в реальных возможностях российской армии. Лакийчук обратил внимание, что сейчас российские войска способны проводить одновременно только одну стратегическую операцию.

"Когда обсуждается нападение на Европу или расширение фронта в Украине — это значит, что пока продолжаются бои на Донбассе, Россия не сможет начать новые операции по другим направлениям", — пояснил он.

По его словам, чтобы начать масштабное наступление на Запорожском направлении, россиянам нужно сначала завершить операцию в Донецкой области.

