Кремль поновив ульттматум про "корінні причини війни": на Заході назвали підступну мету

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував позицію Росії, яка продовжує уникати будь-яких конструктивних переговорів щодо війни в Україні. За його словами, Москва демонстративно відмовляється сідати за стіл переговорів як з Києвом, так і з Вашингтоном, незважаючи на заяви про готовність до діалогу.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: 24 Канал

"Росія фактично проігнорувала спроби організувати перемовини. Її економіка лежить у руїнах, а на фронті немає жодних суттєвих досягнень. Це час, коли Кремлю варто було б серйозно замислитися про мир", — заявив Венс 28 вересня.

Він підкреслив, що військова реальність змінилася, і РФ зазнає катастрофічних втрат без відчутного результату.

На цьому тлі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив чергову риторику Кремля — так звану готовність до діалогу за умови "усунення корінних причин" війни. Під цим Москва знову має на увазі розширення НАТО та вигадані "утиски російськомовних" в Україні.

Аналітики ISW наголошують: фраза про "корінні причини" — це не що інше, як дипломатичне прикриття для ультимативних вимог до України. Мета таких заяв — не пошук миру, а нав’язування Києву капітуляції на умовах Москви.

"Кремль продовжує використовувати формулу "корінних причин", аби легалізувати свої початкові вимоги, які хоче реалізувати або силою, або через дипломатичний тиск", — йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, попри публічні заяви, Росія не демонструє жодної зацікавленості в добросовісному переговорному процесі. Навпаки, вона наполягає на максималістських умовах, які по суті означають відмову України від суверенітету.

