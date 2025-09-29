Кремль возобновил ульттматум о "коренных причинах войны": на Западе назвали коварную цель

В новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что вице-президент США Джей Ди Венс раскритиковал позицию России, которая продолжает избегать каких-либо конструктивных переговоров по войне в Украине. По его словам, Москва демонстративно отказывается садиться за стол переговоров как с Киевом, так и с Вашингтоном, несмотря на заявления о готовности к диалогу.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Россия фактически проигнорировала попытки организовать переговоры. Ее экономика лежит в руинах, а на фронте нет никаких существенных достижений. Это время, когда Кремлю стоило бы серьезно задуматься о мире", — заявил Венс 28 сентября.

Он подчеркнул, что военная реальность изменилась, и РФ терпит катастрофические потери без ощутимого результата.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил очередную риторику Кремля — так называемую готовность к диалогу при устранении коренных причин войны. Под этим Москва снова подразумевает расширение НАТО и вымышленные "притеснения русскоязычных" в Украине.

Аналитики ISW отмечают: фраза о "коренных причинах" — это не что иное, как дипломатическое прикрытие для ультимативных требований к Украине. Цель таких заявлений – не поиск мира, а навязывание Киеву капитуляции на условиях Москвы.

"Кремль продолжает использовать формулу "коренных причин", чтобы легализовать свои начальные требования, которые хочет реализовать либо силой, либо из-за дипломатического давления", — говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, несмотря на публичные заявления, Россия не демонстрирует никакого интереса в добросовестном переговорном процессе. Напротив, она настаивает на максималистских условиях, которые, по сути, означают отказ Украины от суверенитета.

