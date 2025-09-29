Трамп віддає Європу Путіну на цілковите знищення: озвучено тривожний прогноз

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов поділився песимістичною оцінкою щодо готовності Європи до потенційної війни з Росією та її здатності надалі підтримувати Україну.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо оцінювати військовий потенціал Європи, то можна сказати точно: Європа до війни не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляєн говорила про 800 мільярдів інвестицій у європейський ВПК", — наголосив Золотарьов.

Аналітик вказав, що тривалий період відносного спокою, коли країни ЄС почували себе захищеними під "ядерною парасолькою" США, вже завершився. У той час як американська підтримка дозволяла Європі зосередитися на соціальних програмах та економічному зростанні, нині ситуація змінилася.

"На сьогодні можливості Європи допомагати Україні обмежені — і фінансами, і ресурсами її військово-промислового комплексу", — підкреслив він.

Золотарьов також додав, що для збереження нинішнього рівня підтримки Києва Європі, ймовірно, доведеться жертвувати звичним рівнем соціального забезпечення:

"Або ж для продовження допомоги європейцям доведеться йти на драконівські заходи, наприклад, відмовитися від соціальної допомоги".

Він зауважив, що Європа нині стоїть перед складним вибором, адже її безпека досі значною мірою забезпечується США — близько 80% витрат НАТО припадають саме на Америку.

"Європі потрібно щонайменше п’ять-сім років, щоб перезапустити ВПК і всерйоз підійти до модернізації збройних сил. Тільки тоді можна буде говорити про якусь готовність до протистояння. А зараз Європа однозначно не готова. Це лякає, і європейці починають нервувати — це помітно", — зазначив Золотарьов.

Як вже писали "Коментарі", віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився щодо Росії, яка відмовилася від переговорів з Україною та Сполученими Штатами, а також порушив питання про можливе постачання Києву ракет Tomahawk. За словами генерала армії, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, ці жорсткі заяви мають під собою ґрунтовну підготовку, здійснену українською стороною, яка зуміла змінити позицію американських політиків щодо Москви.