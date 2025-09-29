Трамп отдает Европу Путину на полное уничтожение: озвучен тревожный прогноз

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев поделился пессимистической оценкой готовности Европы к потенциальной войне с Россией и ее способности в дальнейшем поддерживать Украину.

Фото: из открытых источников

"Если оценивать военный потенциал Европы, то можно сказать точно: Европа к войне не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляен говорила о 800 миллиардах инвестиций в европейский ВПК", — подчеркнул Золотарев.

Аналитик указал, что длительный период относительного покоя, когда страны ЕС чувствовали себя защищенными под "ядерным зонтиком" США, уже завершился. В то время как американская поддержка позволяла Европе сосредоточиться на социальных программах и экономическом росте, сейчас ситуация изменилась.

"На сегодняшний день возможности Европы помогать Украине ограничены — и финансами, и ресурсами ее военно-промышленного комплекса", — подчеркнул он.

Золотарев также добавил, что для сохранения нынешнего уровня поддержки Киева Европе, вероятно, придется жертвовать привычным уровнем социального обеспечения:

"Или для продолжения помощи европейцам придется идти на драконовские мероприятия, например, отказаться от социальной помощи".

Он отметил, что Европа сейчас стоит перед сложным выбором, ведь ее безопасность до сих пор в значительной степени обеспечивается США — около 80% расходов НАТО приходится именно на Америку.

"Европе нужно минимум пять-семь лет, чтобы перезапустить ВПК и всерьез подойти к модернизации вооруженных сил. Только тогда можно будет говорить о какой-то готовности к противостоянию. А сейчас Европа однозначно не готова. Это пугает, и европейцы начинают нервничать — это заметно", — отметил Золотарев.

