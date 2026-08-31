Кремль остаточно визначився із новим наступом на Київ: названо несподівану умову

Росія опрацьовує різні варіанти подальшого ведення війни, серед яких може бути й операція на півночі України — у напрямку Чернігова та Києва. Однак сам факт появи такого плану ще не означає, що Кремль уже готує війська до наступу. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи інформацію, озвучену заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

Фото: з відкритих джерел

За словами Паліси, українська розвідка отримала з кількох джерел інформацію про завдання російському військовому командуванню розробити декілька сценаріїв операції на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас ознак створення необхідного для цього ударного угруповання зараз немає.

Фесенко наголошує, що між штабним плануванням і фактичним початком підготовки масштабного наступу можуть минути місяці. Росії довелося б не лише зібрати значні сили, а й забезпечити їх технікою, боєприпасами, логістикою та резервами.

"На сьогодні якогось додаткового російського угруповання на цьому напрямку немає. І тому прямого ризику російського наступу зараз і в найближчі місяці теж немає", — заявив Фесенко.

За оцінкою політолога, для серйозної спроби прориву через Чернігівщину в бік столиці РФ знадобилося б угруповання чисельністю приблизно 100 тисяч військових. Його створення вимагатиме нової мобілізації та тривалої підготовки.

"Мінімум три-чотири місяці потрібно після початку мобілізації. У цьому році до кінця року це маловірогідно — не раніше початку наступного року", — спрогнозував політолог.

Фесенко не виключає й іншої мети появи інформації про північний напрямок — спроби змусити Україну тримати там додаткові резерви. На його думку, основним напрямком російського наступального тиску найближчим часом залишатиметься Донбас.

Водночас повністю відкидати загрозу для півночі експерт не радить. Якщо Москва справді вирішить реалізувати такий сценарій, ключовим сигналом стане поява та концентрація великого російського угруповання поблизу українських кордонів.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви української влади про масштабне нарощування виробництва дронів і ракет викликають дедалі більше запитань щодо того, хто саме виготовлятиме озброєння, скільки воно коштуватиме та наскільки ефективно використовуватимуться державні кошти. Про це заявив політолог Віталій Бала, коментуючи плани щодо запуску до тисячі безпілотників на добу та виробництва українських ракет.