Кремль окончательно определился с новым наступлением на Киев: названо неожиданное условие

Россия прорабатывает разные варианты дальнейшего ведения войны, среди которых может быть и операция на севере Украины — в направлении Чернигова и Киева. Однако сам факт появления такого плана еще не означает, что Кремль уже готовит войска к наступлению. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, анализируя информацию, озвученную замруководителя Офиса президента Павлом Палисой.

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По словам Палисы, украинская разведка получила из нескольких источников информацию о задачах российского военного командования разработать несколько сценариев операции на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время признаков создания необходимой для этой ударной группировки сейчас нет.

Фесенко отмечает, что между штабным планированием и фактическим началом подготовки масштабного наступления могут пройти месяцы. России пришлось не только собрать значительные силы, но и обеспечить их техникой, боеприпасами, логистикой и резервами.

"На сегодняшний день какой-то дополнительной российской группировки на этом направлении нет. И потому прямого риска российского наступления сейчас и в ближайшие месяцы тоже нет", – заявил Фесенко.

По оценке политолога, для серьезной попытки прорыва через Черниговщину в сторону столицы РФ потребовалась бы группировка численностью около 100 тысяч военных. Его создание потребует новой мобилизации и длительной подготовки.

"Минимум три-четыре месяца нужно после начала мобилизации. В этом году до конца года это маловероятно – не раньше начала следующего года", – спрогнозировал политолог.

Фесенко не исключает и другую цель появления информации о северном направлении — попытки заставить Украину держать там дополнительные резервы. По его мнению, основным направлением российского наступательного давления в ближайшее время будет Донбасс.

В то же время, полностью отвергать угрозу для севера эксперт не советует. Если Москва действительно решит реализовать такой сценарий, ключевым сигналом станет появление и концентрация большой русской группировки вблизи украинских границ.

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