Кремль опинився у пастці: Путін готує кардинальне рішення, яке стане його найбільшим фіаско

Росії дедалі складніше підтримувати необхідні темпи набору військових для війни проти України. Система залучення контрактників поступово вичерпує можливості, а в Кремлі можуть готуватися до нового масштабного призову. Про це пише Die Welt із посиланням на оцінки експертів.

Фото: з відкритих джерел

Економіст Яніс Клюге з берлінського Фонду науки та політики вважає, що російській владі стає дедалі важче забезпечувати набір близько 30 тисяч військових щомісяця. Грошові виплати, які раніше стимулювали росіян підписувати контракти, вже не дають колишнього ефекту.

Через це регіони змушені збільшувати одноразові виплати новобранцям, що створює додаткове навантаження на бюджети. Паралельно влада посилює тиск на підприємства та населення, намагаючись забезпечити необхідну кількість людей для армії.

За оцінкою Клюге, російська система вербування обходиться приблизно у 2% ВВП країни, що становить близько п’ятої частини всіх військових витрат.

На цьому тлі з’являються ознаки можливої підготовки до нової мобілізації. У Росії вже створили єдину електронну базу військовозобов’язаних, військкомати отримують додаткових працівників, а Росгвардія прагне розширити свої повноваження.

Офіційно Кремль заперечує підготовку нового призову. Водночас російська влада вже мала подібний досвід у 2022 році, коли спочатку відкидала повідомлення про можливу мобілізацію, а згодом її оголосили.

Для Володимира Путіна новий призов може стати способом швидко компенсувати нестачу особового складу на фронті. Однак політична ціна такого рішення може бути високою.

Попередня мобілізація спричинила протести в Росії, масштабний виїзд громадян за кордон та посилення соціального невдоволення. Нова хвиля також здатна загострити дефіцит робочої сили, який уже відчуває російська економіка.

Крім того, мобілізованих необхідно не лише набрати, а й навчити, озброїти та забезпечити. Тому Кремль опинився перед складним вибором: продовжувати дедалі дорожчий набір контрактників або ризикнути політичною стабільністю заради масштабного призову.

За оцінкою Die Welt, Путін поки може відкладати це рішення, однак кадрова проблема російської армії стає дедалі очевиднішою.

Портал "Коментарі" вже писав, що захист частини повітряного простору України силами країн НАТО наразі залишається малоймовірним. Причина — відсутність необхідного консенсусу всередині Альянсу та ризик прямого залучення його держав до війни з Росією.