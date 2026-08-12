Захід жорстко відмовив Україні у реалізації критичного прохання: названа причина шокує

Захист частини повітряного простору України силами країн НАТО наразі залишається малоймовірним. Причина — відсутність необхідного консенсусу всередині Альянсу та ризик прямого залучення його держав до війни з Росією. Водночас Україна має продовжувати завдавати ударів по військово важливих об’єктах на території РФ. Таку оцінку висловив бригадний генерал Бундесверу у відставці Клаус Віттманн.

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За словами військового, ідея захисту західної частини України союзниками фактично означала б створення обмеженої безпольотної зони. На його думку, така операція мала б серйозні військово-політичні наслідки.

"Я вважаю це нереалістичним, бо для цього ми не знайдемо консенсусу в НАТО", — заявив Віттманн.

Він зазначив, що раніше підтримував подібну ініціативу, однак нині не бачить достатніх політичних умов для її реалізації. Водночас регулярне падіння російських ракет і дронів на території країн НАТО змушує Альянс переглядати власний захист.

Особливо це стосується Польщі, Румунії та країн Балтії. Віттманн вважає, що НАТО має посилювати контроль над своїм повітряним простором і бути готовим реагувати на загрози поблизу кордонів.

Окремо генерал наголосив на необхідності активних дій України на території Росії. Йдеться саме про військово значущі цілі, які мають безпосередній стосунок до ведення війни.

"Це абсолютно необхідно — переносити війну на територію Росії і, наскільки це можливо, концентруватися на військово значущих цілях", — сказав він.

На думку Віттманна, важливо не лише збивати російські ракети після їхнього запуску, а й намагатися знищувати інфраструктуру та засоби, які забезпечують можливість таких атак.

"Треба робити все можливе, щоб запобігати самим запускам, а не лише реагувати, коли ракети вже летять", — наголосив генерал.

Водночас він закликав Україну чітко розмежовувати військові та цивільні цілі. Це, за його словами, необхідно, щоб не давати Росії можливості звинувачувати Київ у навмисних атаках на цивільне населення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює тактику повітряних атак по Україні, роблячи дедалі більшу ставку на балістичні ракети, реактивні безпілотники та дрони-ракети "Бандероль". Водночас Москва може спробувати завдати ударів по українській енергетиці вже найближчим часом.