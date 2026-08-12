Запад жестко отказал Украине в реализации критической просьбы: названная причина шокирует

Защита части воздушного пространства Украины силами стран НАТО остается маловероятной. Причина — отсутствие необходимого консенсуса внутри Североатлантического союза и риск прямого привлечения его государств к войне с Россией. В то же время Украина должна продолжать наносить удары по военно важным объектам на территории РФ. Такую оценку высказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн.

Фото: из открытых источников

По словам военного, идея защиты западной части Украины союзниками фактически означала бы создание ограниченной бесполетной зоны. По его мнению, такая операция имела бы серьезные военно-политические последствия.

"Я считаю это нереалистичным, потому что для этого мы не найдем консенсуса в НАТО", — заявил Виттманн.

Он отметил, что ранее поддерживал подобную инициативу, однако в настоящее время не видит достаточных политических условий для ее реализации. В то же время, регулярное падение российских ракет и дронов на территории стран НАТО вынуждает Альянс пересматривать собственную защиту.

Особенно это касается Польши, Румынии и стран Балтии. Виттманн считает, что НАТО должна усиливать контроль над своим воздушным пространством и быть готовым реагировать на угрозы вблизи границ.

Отдельно генерал отметил необходимость активных действий Украины на территории России. Речь идет именно о военно значимых целях, имеющих непосредственное отношение к ведению войны.

"Это абсолютно необходимо — переносить войну на территорию России и, насколько это возможно, сконцентрироваться на военно значимых целях", — сказал он.

По мнению Виттманна, важно не только сбивать российские ракеты после их запуска, но и пытаться уничтожать инфраструктуру и средства, обеспечивающие возможность таких атак.

"Нужно делать все возможное, чтобы предотвращать сами запуски, а не только реагировать, когда ракеты уже летят", — подчеркнул генерал.

В то же время, он призвал Украину четко разграничивать военные и гражданские цели. Это, по его словам, необходимо, чтобы не давать России возможности винить Киев в умышленных атаках на гражданское население.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия меняет тактику воздушных атак по Украине, делая все большую ставку на баллистические ракеты, реактивные беспилотники и дроны-ракеты "Бандероль". В то же время Москва может попытаться нанести удары по украинской энергетике уже в ближайшее время.