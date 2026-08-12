Кремль оказался в ловушке: Путин готовит кардинальное решение, которое станет его величайшим фиаско.

России все труднее поддерживать нужные темпы набора военных для войны против Украины. Система привлечения контрактников постепенно исчерпывает возможности, а в Кремле могут готовиться к новому масштабному призыву. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на оценки экспертов.

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Экономист Янис Клюге из берлинского Фонда науки и политики считает, что российским властям становится все труднее обеспечивать набор около 30 тысяч военных в месяц. Денежные выплаты, ранее стимулировавшие россиян подписывать контракты, уже не дают прежнего эффекта.

Поэтому регионы вынуждены увеличивать единовременные выплаты новобранцам, что создает дополнительную нагрузку на бюджеты. Параллельно власти усиливают давление на предприятия и население, пытаясь обеспечить необходимое количество людей для армии.

По оценке Клюге, российская система вербовки обходится примерно в 2% ВВП страны, которая составляет около пятой части всех военных расходов.

На этом фоне возникают признаки вероятной подготовки к новой мобилизации. В России уже была создана единая электронная база военнообязанных, военкоматы получают дополнительных работников, а Росгвардия стремится расширить свои полномочия.

Официально Кремль отрицает подготовку нового призыва. В то же время, российские власти уже имели подобный опыт в 2022 году, когда сначала отвергали сообщения о возможной мобилизации, а впоследствии ее объявили.

Для Владимира Путина новый призыв может стать способом быстро компенсировать нехватку личного состава на фронте. Однако политическая цена такого решения может быть высокой.

Предыдущая мобилизация вызвала протесты в России, масштабный выезд граждан за границу и усиление социального недовольства. Новая волна также способна обострить дефицит рабочей силы, который уже ощущает российская экономика.

Кроме того, мобилизованным необходимо не только набрать, но и научить, вооружить и обеспечить. Поэтому Кремль оказался перед сложным выбором: продолжать расти более дорогой набор контрактников или рискнуть политической стабильностью ради масштабного призыва.

По оценке Die Welt, Путин пока может откладывать это решение, однако кадровая проблема российской армии становится все более очевидной.

Портал "Комментарии" уже писал , что защита части воздушного пространства Украины силами стран НАТО остается маловероятной. Причина — отсутствие необходимого консенсуса внутри Североатлантического союза и риск прямого привлечения его государств к войне с Россией.