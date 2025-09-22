Кремль нещадно атакує Україну перед важливою подією: партнерам Києва поставили ультиматум

Напередодні відкриття Генеральної Асамблеї ООН Росія здійснила масований обстріл території України, що, на думку президента Володимира Зеленського, потребує негайної реакції світу — зокрема, посилення санкцій проти держави-агресора. У своєму дописі в Telegram глава держави повідомив про масштабні наслідки удару по Запоріжжю: авіаудари поцілили в житлову та цивільну інфраструктуру.

Фото: з відкритих джерел

"Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", — зазначив президент.

Також під вогнем цієї ночі опинилися Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Усього було зафіксовано понад 140 ворожих дронів, серед яких — "Шахеди". У Сумах від влучань постраждали підприємство з виробництва хліба, навчальний заклад і дитячий садок, одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнала також школа в Малотаранівці на Донеччині.

Зеленський наголосив, що на місцях активно працюють рятувальники та відповідні служби. У контексті початку роботи Генасамблеї ООН він зазначив, що Росія вже вчетверте "відзначає" відкриття цього щорічного дипломатичного форуму вбивствами.

Президент підкреслив, що нинішній дипломатичний тиждень повинен дати чіткі результати.



"Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову", — зазначив він.

Зеленський також подякував партнерам за підтримку та ще раз підкреслив: санкції, політичний тиск і реальна відповідальність Росії — це необхідність.

