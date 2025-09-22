Кремль беспощадно атакует Украину перед важным событием: партнерам Киева поставили ультиматум

Накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, что, по мнению президента Владимира Зеленского, нуждается в немедленной реакции мира — в частности, ужесточении санкций против государства-агрессора. В своем сообщении в Telegram глава государства сообщил о масштабных последствиях удара по Запорожью: авиаудары попали в жилую и гражданскую инфраструктуру.

Фото: из открытых источников

"Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", — отметил президент.

Также под огнем этой ночью оказались Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская. Всего было зафиксировано более 140 вражеских дронов, среди которых — "Шахеды". В Сумах от попаданий пострадали предприятие по производству хлеба, учебное заведение и детский сад, один человек получил ранения. Разрушений испытала также школа в Малотарановке Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что на местах активно работают спасатели и службы. В контексте начала работы Генассамблеи ООН он отметил, что Россия уже в четвертый раз "отмечает" открытие этого ежегодного дипломатического форума убийствами.

Президент подчеркнул, что нынешняя дипломатическая неделя должна дать четкие результаты.



"Нужно действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые общие шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова", — отметил он.

Зеленский также поблагодарил партнеров за поддержку и еще раз подчеркнул: санкции, политическое давление и реальная ответственность России это необходимость.

Как уже писали "Комментарии", государство планирует создать комплексную систему помощи для украинцев, которые примут решение вернуться домой из Польши. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о логистическом и организационном содействии на всех этапах возвращения. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.