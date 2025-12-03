Кремль не налаштований на мир: кого інтенсивно готує до війни проти України

На захоплених територіях Донбасу окупаційні структури перетворюють освітні установи на центри військової підготовки підлітків, маскуючи заняття під "розвиток молоді". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру національного спротиву.

Підготовка до війни. Фото: з відкритих джерел

У Донецькому гірничо-електромеханічному технікумі окупанти проводять військово-технічні заняття для студентів. Підлітків вчать поводитися з муляжами автоматів, накладати турнікети, розбирати та збирати зброю, працювати з дронами та виконувати базові тактичні дії.

Формально це подається як "проект за підтримки Росмолоді" та "розвиток молоді", проте, по суті, виходить за межі освітнього процесу.

За інформацією ЦНС, подібні навчання проводяться мінімум у восьми технікумах на окупованих територіях Донбасу.

Куратори отримують вказівки формувати "ядро майбутніх інструкторів" з-поміж найбільш дисциплінованих студентів.

Аналітики зазначають, що такі заходи створюють довгостроковий мобілізаційний резерв починаючи з 15-17 років і є частиною системної мілітаризації регіону.

Експерти наголошують, використання псевдогромадських формувань, таких як "дружинники", дозволяє противнику впроваджувати військову дисципліну та риторику "внутрішнього фронту" без прямої відповідальності за навчання.

Підліткам нав'язують присутність зброї та військові навички, формуючи у них почуття "нормальності" військового середовища.

Освітній процес на окупованих територіях Донбасу перетворюється на інструмент підготовки молоді до участі у силових операціях. Ці заходи мають системний характер, підривають зміст навчання та створюють контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей Росії.

