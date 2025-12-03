logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль не налаштований на мир: кого інтенсивно готує до війни проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль не налаштований на мир: кого інтенсивно готує до війни проти України

За інформацією ЦНС, донецьких підлітків інтенсивно готують до війни

3 грудня 2025, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На захоплених територіях Донбасу окупаційні структури перетворюють освітні установи на центри військової підготовки підлітків, маскуючи заняття під "розвиток молоді". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Центру національного спротиву.

Кремль не налаштований на мир: кого інтенсивно готує до війни проти України

Підготовка до війни. Фото: з відкритих джерел

У Донецькому гірничо-електромеханічному технікумі окупанти проводять військово-технічні заняття для студентів. Підлітків вчать поводитися з муляжами автоматів, накладати турнікети, розбирати та збирати зброю, працювати з дронами та виконувати базові тактичні дії.

Формально це подається як "проект за підтримки Росмолоді" та "розвиток молоді", проте, по суті, виходить за межі освітнього процесу.

За інформацією ЦНС, подібні навчання проводяться мінімум у восьми технікумах на окупованих територіях Донбасу.

Куратори отримують вказівки формувати "ядро майбутніх інструкторів" з-поміж найбільш дисциплінованих студентів.

Аналітики зазначають, що такі заходи створюють довгостроковий мобілізаційний резерв починаючи з 15-17 років і є частиною системної мілітаризації регіону.

Експерти наголошують, використання псевдогромадських формувань, таких як "дружинники", дозволяє противнику впроваджувати військову дисципліну та риторику "внутрішнього фронту" без прямої відповідальності за навчання.

Підліткам нав'язують присутність зброї та військові навички, формуючи у них почуття "нормальності" військового середовища.

Освітній процес на окупованих територіях Донбасу перетворюється на інструмент підготовки молоді до участі у силових операціях. Ці заходи мають системний характер, підривають зміст навчання та створюють контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ в рази збільшилися втрати: у ЦПД пояснили причини.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://sprotyv.org.ua/pidlitkiv-donechchyny-hotuiut-do-viiny/
Теги:

Новини

Всі новини