Кремль не настроен на мир: кого интенсивно готовит к войне против Украины
НОВОСТИ

Кремль не настроен на мир: кого интенсивно готовит к войне против Украины

По информации ЦНС, донецких подростков интенсивно готовят к войне

3 декабря 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На захваченных территориях Донбасса оккупационные структуры превращают образовательные учреждения в центры военной подготовки подростков, маскируя занятия под "развитие молодежи". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра национального сопротивления.

Кремль не настроен на мир: кого интенсивно готовит к войне против Украины

Подготовка к войне. Фото: из открытых источников

В Донецком горноэлектромеханическом техникуме оккупанты проводят военно-технические занятия для студентов. Подростков учат обращаться с муляжами автоматов, накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и выполнять базовые тактические действия.

Формально это подается как "проект при поддержке Росмолодежи" и "развитие молодежи", однако, по сути, выходит за рамки образовательного процесса.

По информации ЦНС, подобные учения проводятся минимум в восьми техникумах на оккупированных территориях Донбасса.

Кураторы получают указания формировать "ядро будущих инструкторов" из числа наиболее дисциплинированных студентов.

Аналитики отмечают, что такие мероприятия создают долгосрочный мобилизационный резерв, начиная с 15-17 лет, и являются частью системной милитаризации региона.

Эксперты подчеркивают, использование псевдообщественных формирований, таких как "дружинники", позволяет противнику внедрять военную дисциплину и риторику "внутреннего фронта" без прямой ответственности за обучение.

Подросткам навязывают присутствие оружия и военные навыки, формируя у них чувство "нормальности" военной среды.

Образовательный процесс на оккупированных территориях Донбасса превращается в инструмент подготовки молодежи к участию в силовых операциях. Эти меры носят системный характер, подрывают содержание обучения и создают контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей России.

Источник: https://sprotyv.org.ua/pidlitkiv-donechchyny-hotuiut-do-viiny/
