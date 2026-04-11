Кремль назвав нову умову для миру в Україні

Для багатьох це може здатися дивним, але у країни-агресора, який веде повномасштабну війну проти України, з'явилася нова вимога для забезпечення миру в Україні. Росія хоче отримати гарантію безпеки. Без таких гарантій завершення російсько-української війни неможливе. Це випливає з відповіді міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на запитання російських ЗМІ, яке наводить прес-служба МЗС РФ.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Тепер, коли на горизонті позначилась перспектива політико-дипломатичного врегулювання, Євросоюз, добиваючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Опущу, що ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", — заявив російський міністр.

Сергій Лавров також дав зрозуміти, що Москва не підтримує наразі надання гарантій безпеки Україні.

Вже традиційно російський міністр торкнувся теми становища національних меншин в Україні. Зокрема, Лавров згадав угорську громаду і повідомив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, а також повторив пропагандистські тези РФ про нібито утиск прав російської та інших меншин.

