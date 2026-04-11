logo

BTC/USD

72916

ETH/USD

2246.68

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль назвал новое условие для мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль назвал новое условие для мира в Украине

Москва пока что не поддерживает предоставление гарантий безопасности Украине

11 апреля 2026, 13:40
Автор:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для многих это может показаться странным, но у страны-агрессора, который ведет полномасштабную войну против Украины появилось новое требование для обеспечения мира в Украине. Россия хочет получить гарантии безопасности. Без таких гарантий завершение российско-украинской войны невозможно. Это следует из ответа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на вопрос российских СМИ, который приводит пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине, как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", — заявил топ-дипломат РФ.

Сергей Лавров также дал понять, что Москва не поддерживает на данный момент предоставление гарантий безопасности Украине.

Уже традиционно российский министр затронул тему положения национальных меньшинств в Украине. В частности, Лавров упомянул венгерскую общину и сообщил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а также повторил пропагандистские тезисы РФ о якобы ущемлении прав русского и других меньшинств.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина предложила России продлить режим прекращения огня и после Пасхи. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России не устают напоминать, что, по мнению Кремля, стало настоящими причинами начинать против Украины так называемую "СВО", традиционно заявляя, что во всем виновата украинская власть.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости