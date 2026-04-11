Кремль назвал новое условие для мира в Украине

Для многих это может показаться странным, но у страны-агрессора, который ведет полномасштабную войну против Украины появилось новое требование для обеспечения мира в Украине. Россия хочет получить гарантии безопасности. Без таких гарантий завершение российско-украинской войны невозможно. Это следует из ответа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на вопрос российских СМИ, который приводит пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине, как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", — заявил топ-дипломат РФ.

Сергей Лавров также дал понять, что Москва не поддерживает на данный момент предоставление гарантий безопасности Украине.

Уже традиционно российский министр затронул тему положения национальных меньшинств в Украине. В частности, Лавров упомянул венгерскую общину и сообщил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а также повторил пропагандистские тезисы РФ о якобы ущемлении прав русского и других меньшинств.

