logo_ukra

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль нарощує виробництво зброї: сигнали продовження війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль нарощує виробництво зброї: сигнали продовження війни

Росія продовжує масштабне нарощування військового виробництва, використовуючи війну як інструмент утримання режиму та перерозподілу ресурсів всередині країни

16 грудня 2025, 13:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська Федерація продовжує збільшувати обсяги виробництва танків, безпілотників, гвинтокрилів і ракет, незважаючи на поглиблення економічних проблем усередині країни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Кремль нарощує виробництво зброї: сигнали продовження війни

Виробництво зброї в Росії

За його оцінкою, така політика є свідомою спробою Кремля компенсувати втрати доходів російських еліт, які раніше заробляли в інших секторах економіки, але зазнали удару через міжнародні санкції. Натомість оборонно-промисловий комплекс отримує масштабні державні замовлення, що дозволяє зберігати лояльність ключових груп впливу.

Водночас Коваленко наголошує, що нарощування військового виробництва є не лише економічним інструментом, а й прямим підтвердженням незмінності курсу режиму Володимира Путіна. Війна, за його словами, перетворилася на фундамент існування сучасної російської держави та її політичної системи.

Керівник ЦПД підкреслює, що за таких умов неможливо гарантувати безпеку Європи без глибоких змін усередині самої Росії. На його думку, стримування або тимчасові домовленості не здатні усунути загрозу, якщо не буде змінено сам режим та світогляд, на якому він базується.

Таким чином, продовження війни розглядається Кремлем не як тимчасова фаза, а як ключовий механізм утримання влади та контролю над країною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті військовослужбовця. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та перебуває в реанімації. Про це повідомили в поліції регіону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10180
Теги:

Новини

Всі новини