Кремль наращивает производство оружия: сигналы продолжения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль наращивает производство оружия: сигналы продолжения войны

Россия продолжает масштабное наращивание военного производства, используя войну как инструмент удержания режима и перераспределения ресурсов внутри страны

16 декабря 2025, 13:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская Федерация продолжает увеличивать объемы производства танков, беспилотников, вертолетов и ракет, несмотря на углубление экономических проблем внутри страны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Кремль наращивает производство оружия: сигналы продолжения войны

Изготовление оружия в России

По его оценке, такая политика является сознательной попыткой Кремля компенсировать потери доходов российских элит, ранее зарабатывавших в других секторах экономики, но потерпевших удар из-за международных санкций. А оборонно-промышленный комплекс получает масштабные государственные заказы, что позволяет сохранять лояльность ключевых групп влияния.

В то же время, Коваленко отмечает, что наращивание военного производства является не только экономическим инструментом, но и прямым подтверждением неизменности курса режима Владимира Путина. Война, по его словам, превратилась в фундамент существования современного российского государства и его политической системы.

Руководитель ЦПИ подчеркивает, что при таких условиях невозможно обеспечить безопасность Европы без глубоких изменений внутри самой России. По его мнению, сдерживание или временные договоренности не способны устранить угрозу, если не будет изменен сам режим и мировоззрение, на котором он базируется.

Таким образом, продолжение войны рассматривается Кремлем не как временная фаза, а как ключевой механизм удержания власти и контроля над страной.

Источник: https://t.me/akovalenko1989/10180
