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Кремль наказав розширити терор населення: в ГУР розповіли для яких міст зростає загроза

Російським операторам БпЛА наказали полювати на цивільні автомобілі, автобуси та АЗС. Водночас окупанти дедалі частіше помилково атакують власних військових і навіть мирних жителів РФ

17 липня 2026, 11:53
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Кравцев Сергей

Російське військове командування віддало підрозділам окупаційної армії новий наказ, який передбачає різке посилення ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Кремль наказав розширити терор населення: в ГУР розповіли для яких міст зростає загроза

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, пріоритетними цілями визначені автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Виконувати ці завдання доручено центру перспективних безпілотних систем "Рубікон", а також операторам дронів лінійних підрозділів російської армії.

Для атак окупанти планують застосовувати FPV-дрони та інші безпілотники, здатні працювати в режимі реального часу, зокрема "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-Сікер", "Гербера-Сікер", "Ланцет", V2U та інші моделі.

Водночас у ГУР зазначають, що низький рівень підготовки російських операторів уже призводить до так званого "дружнього вогню". Один із таких випадків стався у Курській області, де оператори 1427-го мотострілецького полку навели дрон "Молнія-2" на цивільний автомобіль "УАЗ Буханка". Безпілотник вибухнув поруч із машиною, але не влучив у неї.

Ще один інцидент зафіксували на Запорізькому напрямку, де російський безпілотник помилково атакував пікап із власними військовими.

У ГУР також наголошують, що окремі атаки на цивільних у прикордонних районах Росії можуть бути навмисно організовані спецслужбами РФ для використання у пропагандистських кампаніях проти України. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза нової хвилі дронового терору залишається високою.

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Джерело: https://gur.gov.ua/content/okupantam-nakazaly-posylyty-udary-bezpilotnykamy-po-tsyvilnii-infrastrukturi-ta-transportu-u-pryfrontovykh-raionakh-i-prykordonni.html
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