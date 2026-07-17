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Кремль приказал расширить террор населения: в ГУР рассказали, для каких городов растет угроза

Российским операторам БПЛА приказали охотиться на гражданские автомобили, автобусы и АЗС. В то же время оккупанты все чаще ошибочно атакуют собственных военных и даже мирных жителей РФ

17 июля 2026, 11:53
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Кравцев Сергей

Российское военное командование отдало подразделениям оккупационной армии новый приказ, предусматривающий резкое усиление ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых районах Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кремль приказал расширить террор населения: в ГУР рассказали, для каких городов растет угроза

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По данным разведки, приоритетными целями определены автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Выполнять эти задачи поручено центру перспективных беспилотных систем "Рубикон", а также операторам дронов линейных подразделений российской армии.

Для атак оккупанты планируют применять FPV-дроны и другие беспилотники, способные работать в режиме реального времени, в частности "Молния-1", "Молния-2", "Герань-Сикер", "Гербера-Сикер", "Ланцет", V2U и другие модели.

В то же время в ГУР отмечают, что низкий уровень подготовки российских операторов уже приводит к так называемому "дружественному огню". Один из таких случаев произошел в Курской области, где операторы 1427 мотострелкового полка навели дрон "Молния-2" на гражданский автомобиль "УАЗ Буханка". Беспилотник взорвался рядом с машиной, но не попал в нее.

Еще один инцидент зафиксирован на Запорожском направлении, где российский беспилотник ошибочно атаковал пикап с собственными военными.

В ГУР также отмечают, что отдельные атаки на гражданских в приграничных районах России могут быть намеренно организованы спецслужбами РФ для использования в пропагандистских кампаниях против Украины. Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза новой волны дронового террора остается высокой.

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Источник: https://gur.gov.ua/content/okupantam-nakazaly-posylyty-udary-bezpilotnykamy-po-tsyvilnii-infrastrukturi-ta-transportu-u-pryfrontovykh-raionakh-i-prykordonni.html
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