Кремль на межі провалу: чому переговори не рятують Путіна

Плани Росії досягти вирішального успіху у війні проти України стають все менш реалістичними, а дипломатичні зусилля не приносять Кремлю бажаних результатів. Такого висновку дійшли аналітики The Economist, вказуючи на поєднання військових, економічних та внутрішніх проблем.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, очікування Москви, що переговори в Женеві допоможуть досягти поступок з боку Києва, не виправдалися. Дипломатичний шлях, який розглядався як можливий вихід із глухого кута, фактично не приніс Росії стратегічних переваг.

Військові результати також залишаються вкрай обмеженими. З червня 2021 року до травня 2024 року російські сили просунулися на території Донецької області лише приблизно на 60 кілометрів. Для порівняння, у великих війнах минулого армії долали тисячі кілометрів за аналогічний період. Це свідчить про серйозні обмеження бойових можливостей.

Ситуацію ускладнюють системні проблеми всередині армії. Дефіцит підготовлених військовослужбовців, падіння морального духу та зростання кількості дезертирів знижують ефективність операцій. Крім того, обмеження зв'язку та логістики, включаючи перебої у використанні цифрових каналів, додатково ускладнюють координацію на полі бою.

Економічний тиск також посилюється. Російська влада змушена витрачати значні кошти на залучення нових контрактників, покладаючись більше на фінансові стимули, ніж ідеологічну мотивацію. При цьому борги, що ростуть, зниження доходів і труднощі з працевлаштуванням ветеранів посилюють внутрішню нестабільність.

Аналітики наголошують на тому, що навіть можливі дипломатичні успіхи не здатні усунути фундаментальні проблеми, з якими стикається Кремль – як на фронті, так і всередині країни.

