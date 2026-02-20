Планы России добиться решающего успеха в войне против Украины становятся все менее реалистичными, а дипломатические усилия не приносят Кремлю желаемых результатов. К такому выводу пришли аналитики The Economist, указывая на сочетание военных, экономических и внутренних проблем.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, ожидания Москвы, что переговоры в Женеве помогут добиться уступок со стороны Киева, не оправдались. Дипломатический путь, который рассматривался как возможный выход из тупика, фактически не принес России стратегических преимуществ.

Военные результаты также остаются крайне ограниченными. С июня 2021 года по май 2024 года российские силы продвинулись на территории Донецкой области лишь примерно на 60 километров. Для сравнения, в крупных войнах прошлого армии преодолевали тысячи километров за аналогичный период. Это свидетельствует о серьезных ограничениях боевых возможностей.

Ситуацию усугубляют системные проблемы внутри армии. Дефицит подготовленных военнослужащих, падение морального духа и рост числа дезертиров снижают эффективность операций. Кроме того, ограничения связи и логистики, включая перебои в использовании цифровых каналов, дополнительно осложняют координацию на поле боя.

Экономическое давление также усиливается. Российские власти вынуждены тратить значительные средства на привлечение новых контрактников, полагаясь больше на финансовые стимулы, чем на идеологическую мотивацию. При этом растущие долги, снижение доходов и трудности с трудоустройством ветеранов усиливают внутреннюю нестабильность.

Аналитики подчеркивают, что даже возможные дипломатические успехи не способны устранить фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается Кремль – как на фронте, так и внутри страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвода войск. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил с отдельных участков Донбасса. Однако ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.



