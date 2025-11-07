Кремль марить захопленням ще одного обласного центру: названо серйозну загрозу

Запорізький напрямок продовжує бути одним із ключових пріоритетів для російських військ, які не залишають наміру захопити місто Запоріжжя. Про це повідомив заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко в ефірі "Ми Україна".

Фото: з відкритих джерел

За словами Гвозденка, висока інтенсивність атак на місто та прилеглі території свідчить про незмінність планів агресора.

"Для ворога саме Запорізький напрямок є пріоритетним, адже вони прагнуть захопити місто Запоріжжя. Для цього постійно докладаються значні зусилля та шукають різні шляхи реалізації своїх планів", — зазначив військовий.

Він підкреслив, що місто наразі перебуває під постійним обстрілом.

"Ми спостерігаємо активні атаки на Запоріжжя з використанням різних засобів — БПЛА типу "Шахед", інших дронів та КАБ. Це постійний терор, спрямований на цивільне населення", — додав Гвозденко.

Заступник командира "Тайфуну" також повідомив, що російські війська накопичили значні ресурси на лінії фронту, постійно намагаючись компенсувати втрати і підтримувати тиск на цьому напрямку.

"Ворог концентрує багато сил, намагається поповнювати втрати та безперервно тиснути на цьому напрямку", — пояснив він.

Гвозденко розповів про основну тактику окупантів: застосування піхоти, активне використання дронів, а також підготовку до масштабніших дій.

"За нашими розвідданими, ворог готує черговий штурм із застосуванням важкої бронетехніки", — підсумував Павло Гвозденко.

