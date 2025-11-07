Кремль грезит захватом еще одного областного центра: названа серьезная угроза

Запорожское направление продолжает быть одним из ключевых приоритетов для российских войск, не оставляющих намерения захватить город Запорожье. Об этом сообщил заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко в эфире "Мы Украина".

Фото: из открытых источников

По словам Гвозденко, высокая интенсивность атак на город и близлежащие территории свидетельствует о неизменности планов агрессора.

"Для врага именно Запорожское направление приоритетно, ведь они стремятся захватить город Запорожье. Для этого постоянно прилагаются значительные усилия и ищут разные пути реализации своих планов", — отметил военный.

Он подчеркнул, что город находится под постоянным обстрелом.

"Мы наблюдаем активные атаки в Запорожье с использованием различных средств — БПЛА типа "Шахед", других дронов и КАБ. Это постоянный террор, направленный на гражданское население", – добавил Гвозденко.

Заместитель командира Тайфуна также сообщил, что российские войска накопили значительные ресурсы на линии фронта, постоянно пытаясь компенсировать потери и поддерживать давление на этом направлении.

"Враг концентрирует много сил, пытается восполнять потери и непрерывно давить на этом направлении", — пояснил он.

Гвозденко рассказал об основной тактике окупантов: применении пехоты, активном использовании дронов, а также подготовке к более масштабным действиям.

"По нашим разведданным, враг готовит очередной штурм с применением тяжелой бронетехники", — подытожил Павел Гвозденко.

