Кремль має достатньо ракет для нового удару: коли він може статися

Росія має значний запас ракетного озброєння і здатна організувати новий масований удар по Україні практично в будь-який момент. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, посилаючись на останні дані української розвідки.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогодні Росія нагромадила до тисячі ракет різних типів. У цьому військово-промисловий комплекс продовжує активно поповнювати арсенали. Зокрема, щомісяця російські підприємства випускають близько 40–50 оперативно-тактичних ракет "Іскандер", витрачаючи їх значно повільніше, ніж виробляють.

Найбільш складною, за оцінкою експерта, залишається ситуація із крилатими ракетами "Калібр". Жданов нагадав, що після знищення великого арсеналу Балтійського флоту, де, за його словами, знаходилися значні запаси цих боєприпасів, російське командування вимушене особливо ретельно розпоряджатися ракетами, що залишилися. Зараз Москва фактично обирає між збереженням стратегічного резерву та передачею "Калібрів" флоту для ударів по Україні.

Водночас експерт вважає, що з більшості інших типів ракет дефіциту Росія не має. За його оцінкою, у розпорядженні армії знаходяться десятки одиниць кожного виду озброєння, а за окремими категоріями значно більше.

Не бачить Жданов і серйозних проблем із виробництвом ударних безпілотників. За його словами, підприємства в Єлабузі, Іжевську та Тулі продовжують випускати до 200 дронів щодня, а частина комплектуючих поставляється з Білорусі. Навіть за регулярного застосування безпілотників Росія, за оцінкою експерта, здатна щодня збільшувати свої запаси на 50-100 апаратів.

На думку Жданова, єдиним фактором, який зараз стримує можливий масований удар, є політичні рішення усередині Кремля. Якщо гору візьме так звана "партія війни", масштабна ракетно-дронова атака може відбутися будь-якої миті, аж до найближчих днів.

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