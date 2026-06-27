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У Кремля достаточно ракет для нового удара: когда он может произойти

Разведка оценивает российские запасы почти в тысячу ракет, а решение о масштабной атаке зависит уже не от армии, а от Путина

27 июня 2026, 13:07
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Кравцев Сергей

Россия располагает значительным запасом ракетного вооружения и способна организовать новый массированный удар по Украине практически в любой момент. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, ссылаясь на последние данные украинской разведки.

У Кремля достаточно ракет для нового удара: когда он может произойти

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, сегодня Россия накопила до тысячи ракет различных типов. При этом военно-промышленный комплекс продолжает активно пополнять арсеналы. В частности, ежемесячно российские предприятия выпускают около 40–50 оперативно-тактических ракет "Искандер", расходуя их значительно медленнее, чем производят.

Наиболее сложной, по оценке эксперта, остается ситуация с крылатыми ракетами "Калибр". Жданов напомнил, что после уничтожения крупного арсенала Балтийского флота, где, по его словам, находились значительные запасы этих боеприпасов, российское командование вынуждено особенно тщательно распоряжаться оставшимися ракетами. Сейчас Москва фактически выбирает между сохранением стратегического резерва и передачей "Калибров" флоту для ударов по Украине.

Вместе с тем эксперт считает, что по большинству других типов ракет дефицита у России нет. По его оценке, в распоряжении армии находятся десятки единиц каждого вида вооружения, а по отдельным категориям – значительно больше.

Не видит Жданов и серьезных проблем с производством ударных беспилотников. По его словам, предприятия в Елабуге, Ижевске и Туле продолжают выпускать до 200 дронов ежедневно, а часть комплектующих поставляется из Беларуси. Даже при регулярном применении беспилотников Россия, по оценке эксперта, способна ежедневно увеличивать свои запасы на 50-100 аппаратов.

По мнению Жданова, единственным фактором, который сейчас сдерживает возможный массированный удар, являются политические решения внутри Кремля. Если верх возьмет так называемая "партия войны", масштабная ракетно-дроновая атака может состояться в любой момент, вплоть до ближайших дней.

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