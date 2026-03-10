logo_ukra

Кремль кардинально змінив підхід до набору африканців на війну: деталі
Кремль кардинально змінив підхід до набору африканців на війну: деталі

Понад 1400 громадян африканських країн уже воювали на боці РФ, сотні загинули – частина держав потрапила до «чорного списку» Москви за протести проти вербування

10 березня 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія продовжує активно вербувати громадян африканських країн для участі у війні, використовуючи вразливе становище молоді на континенті. При цьому Москва одночасно просуває риторику про "дружбу з Африкою", проте практично розглядає місцевих жителів як ресурс для поповнення армії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Кремль кардинально змінив підхід до набору африканців на війну: деталі

Африканські найманці до армії РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, якщо раніше вербування відбувалося переважно через напівлегальні схеми – закриті групи у месенджерах, посередників з працевлаштування та підставні компанії, то тепер дедалі частіше цю роль виконують офіційні структури. Зокрема, рекрутинговими майданчиками стають дипломатичні та культурні представництва Росії у африканських країнах.

На сьогоднішній день вже ідентифіковано понад 1400 громадян держав Африки, які брали участь у бойових діях за РФ. При цьому підтверджено загибель щонайменше 316 осіб.

Особливо тривожним є той факт, що значна частина завербованих гине вже перші тижні після відправки на фронт. За даними Центру, багато хто з них був введений в оману ще на етапі набору: їм обіцяли роботу в цивільному секторі або працевлаштування в Росії, проте фактично вони опинялися в зоні бойових дій.

Після того, як уряди деяких африканських країн різко відреагували на подібну практику, Росія, за інформацією Центру, припинила набір громадян із цих держав. Для них було сформовано неофіційний "чорний список".

Проте вербування продовжується в інших країнах континенту. Аналітики зазначають, що Москва у такий спосіб намагається компенсувати власні втрати на фронті, розширюючи географію набору іноземних найманців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська на ключових ділянках фронту, а на окремих напрямках українські підрозділи навіть переходять у наступ і повертають під контроль захоплені території.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17402
