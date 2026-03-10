Кремль кардинально изменил подход к набору африканцев на войну: детали

Россия продолжает активно вербовать граждан африканских стран для участия в войне, используя уязвимое положение молодежи на континенте. При этом Москва одновременно продвигает риторику о "дружбе с Африкой", однако на практике рассматривает местных жителей как ресурс для пополнения армии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Африканские наемники в армии РФ. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, если ранее вербовка происходила преимущественно через полулегальные схемы – закрытые группы в мессенджерах, посредников по трудоустройству и подставные компании, то теперь все чаще эту роль выполняют официальные структуры. В частности, рекрутинговыми площадками становятся дипломатические и культурные представительства России в африканских странах.

На сегодняшний день уже идентифицировано более 1400 граждан государств Африки, которые принимали участие в боевых действиях на стороне РФ. При этом подтверждена гибель как минимум 316 человек.

Особенно тревожным является тот факт, что значительная часть завербованных погибает уже в первые недели после отправки на фронт. По данным Центра, многие из них были введены в заблуждение еще на этапе набора: им обещали работу в гражданском секторе или трудоустройство в России, однако фактически они оказывались в зоне боевых действий.

После того как правительства некоторых африканских стран резко отреагировали на подобную практику, Россия, по информации Центра, прекратила набор граждан из этих государств. Для них был сформирован неофициальный "черный список".

Тем не менее вербовка продолжается в других странах континента. Аналитики отмечают, что Москва таким образом пытается компенсировать собственные потери на фронте, расширяя географию набора иностранных наемников.

