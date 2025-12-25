Кремль говорить про перемогу, а цифри про інше: що насправді відбувається на фронті

Незважаючи на гучні заяви Кремля про "впевнену перемогу" Росії у війні проти України, реальні підсумки бойових дій у 2025 році свідчать про протилежне. За рік російським військам вдалося захопити близько 4400 квадратних кілометрів української території, що становить менше ніж 1% від загальної площі країни. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

При цьому втрати російської армії залишаються надзвичайно високими. За даними журналістів, за 2025 рік у війні проти України загинуло майже 100 тисяч російських військовослужбовців. Аналіз, проведений опозиційним виданням "Медіазону", показує, що вже до середини року втрати РФ досягли 48 тисяч осіб, з яких 22 тисячі були ідентифіковані поіменно. У другій половині року ця цифра практично не змінилася.

За оцінками Bild, близько 90% втрат російської армії у 2025 році стали наслідком ударів українських FPV-дронів, які суттєво змінили характер бойових дій на фронті.

Видання також наголошує, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, далекий від досягнення заявлених цілей – повного захоплення чотирьох українських областей. Україна продовжує контролювати значні території: близько 5700 квадратних кілометрів у Донецькій області, 5800 – у Запорізькій та 6400 – у Херсонській.

На тлі військових невдач слабшає і російська економіка. Висока інфляція, рекордні відсоткові ставки, західні санкції та сотні українських ударів по об'єктах нафтової, газової та енергетичної інфраструктури посилюють тиск на РФ.

У Bild вважають, що єдиною надією Москви на "швидку перемогу" залишається мирний план, який розробляє за участю адміністрації президента США Дональд Трамп, який міг би змусити Україну відступити з ключових для Кремля територій.

