Несмотря на громкие заявления Кремля о "уверенной победе" России в войне против Украины, реальные итоги боевых действий в 2025 году свидетельствуют об обратном. За год российским войскам удалось захватить около 4400 квадратных километров украинской территории, что составляет менее 1% от общей площади страны. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом потери российской армии остаются чрезвычайно высокими. По данным журналистов, за 2025 год в войне против Украины погибли почти 100 тысяч российских военнослужащих. Анализ, проведенный оппозиционным изданием "Медиазона", показывает, что уже к середине года потери РФ достигли 48 тысяч человек, из которых 22 тысячи были идентифицированы поименно. Во второй половине года, как отмечается, эта цифра практически не изменилась.

По оценкам Bild, около 90% потерь российской армии в 2025 году стали следствием ударов украинских FPV-дронов, которые существенно изменили характер боевых действий на фронте.

Издание также подчеркивает, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему далек от достижения заявленных целей – полного захвата четырех украинских областей. Украина продолжает контролировать значительные территории: около 5700 квадратных километров в Донецкой области, 5800 — в Запорожской и 6400 – в Херсонской.

На фоне военных неудач ослабевает и российская экономика. Высокая инфляция, рекордные процентные ставки, западные санкции, а также сотни украинских ударов по объектам нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуры усиливают давление на РФ.

В Bild считают, что единственной надеждой Москвы на "быструю победу" остается мирный план, разрабатываемый при участии администрации президента США Дональда Трампа, который мог бы заставить Украину отступить с ключевых для Кремля территорий.

