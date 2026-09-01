Кремль готується переписати результат війни: озвучено небезпечний сценарій длля України



















У можливих домовленостях про завершення або зупинення війни вирішальним для України буде не те, які "поступки" Москва формально погодиться зробити, а від яких претензій Кремль реально відмовиться. Водночас російська влада може спробувати перетворити навіть замороження фронту без досягнення початкових цілей вторгнення на пропагандистську "перемогу". Про це заявив політолог Віталій Кулик, аналізуючи можливий формат переговорів та умови припинення бойових дій.

Фото: портал "Коментарі"

Експерт вважає, що саме питання про те, "чим поступиться Росія", не зовсім правильно описує потенційний переговорний процес. Набагато важливіше, які вимоги до України Москва буде змушена зняти та наскільки майбутні домовленості відповідатимуть українським інтересам.

"Чим поступиться Росія? Я не люблю цього запитання. Бо чим поступиться Росія — вона буде поступатися нашими інтересами в будь-якому випадку, не своїми. Питання в тому, від чого вона готова відмовитися у претензіях до України", — наголосив Кулик.

На думку політолога, одним із ключових елементів потенційної угоди може стати гра з формулюваннями щодо окупованих територій. Якщо активні бойові дії зупиняться по фактичній лінії фронту, Кремль може спробувати підібрати таке трактування домовленостей, яке дозволить Путіну пояснити російському суспільству відсутність максимального результату як успіх.

"Мені здається, що буде мова йти про формулювання, не про суть, а про формулювання. Наприклад, умовно кажучи, у нас є окуповані території, є неокуповані території. По факту лінія розмежування як була, так і залишається. Заморозка відбувається по лінії розмежування, але формулювання звучить по-іншому", — пояснив експерт.

Таким чином, інформаційна картинка для Кремля та реальний зміст угоди можуть суттєво відрізнятися. Москва здатна оголосити "перемогою" навіть відмову від частини власних вимог. Для України натомість ключовими залишатимуться конкретні умови домовленостей, питання окупованих територій та відсутність легітимізації російських претензій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може продовжувати інтенсивні атаки реактивними безпілотниками на Київ щонайменше до 18–20 вересня. Москва намагається використати удари не лише для виснаження української ППО, а й для створення пропагандистської "картини перемоги" напередодні парламентських виборів у РФ. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.