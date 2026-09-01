Скільки ще Путін буде тероризувати Київ дронами: Буданов нажахав правдою про терміни

Росія може продовжувати інтенсивні атаки реактивними безпілотниками на Київ щонайменше до 18–20 вересня. Москва намагається використати удари не лише для виснаження української ППО, а й для створення пропагандистської "картини перемоги" напередодні парламентських виборів у РФ. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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За його словами, саме виборчий фактор може бути однією з причин, через які Кремль найближчими тижнями не відмовлятиметься від повітряного терору столиці.

"Як мінімум до 18–20 вересня Росія хоче продовжувати терор Києва реактивними дронами", — заявив Буданов.

Останні події вже демонструють різке посилення атак. Київ і область зазнають ударів шостий день поспіль, причому Росія дедалі активніше застосовує швидкісні реактивні БПЛА.

Особливо важким став удар у ніч проти 1 вересня. Росія застосувала проти столиці та області безпілотники, крилаті й балістичні ракети. У Києві загинули вісім людей, а внаслідок прицільного удару балістикою по залізничному депо та інших об'єктах залізниці загинули семеро, шестеро з них — працівники "Укрзалізниці".

Цій атаці передувала багатоденна хвиля ударів реактивними дронами. За даними Reuters, лише протягом чотирьох днів Росія запустила близько 1,5 тисячі БПЛА, понад половину з яких становили реактивні апарати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у вівторок, 1 вересня, Київ опинився під атакою безпілотників. У столиці пролунали вибухи, а в кількох районах зафіксували наслідки падіння БПЛА. В одному з житлових будинків спалахнула пожежа.