Сколько еще Путин будет терроризировать Киев дронами: Буданов напугал правдой о сроках

Россия может продолжать интенсивные атаки реактивными беспилотниками на Киев, по меньшей мере, до 18–20 сентября. Москва пытается использовать удары не только для истощения украинской ПВО, но и создания пропагандистской "картины победы" накануне парламентских выборов в РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

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По его словам, именно избирательный фактор может быть одной из причин, по которым Кремль в ближайшие недели не будет отказываться от воздушного террора столицы.

"Как минимум до 18-20 сентября Россия хочет продолжать террор Киева реактивными дронами", — заявил Буданов.

Последние события уже показывают резкое усиление атак. Киев и область терпят удары шестой день подряд, причем Россия все активнее применяет скоростные реактивные БПЛА.

Особенно тяжелым стал удар в ночь на 1 сентября. Россия применила против столицы и области беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В Киеве погибли восемь человек, а в результате прицельного удара баллистикой по железнодорожному депо и другим объектам железной дороги погибли семь, шестеро из них — работники "Укрзализныци".

Этой атаке предшествовала многодневная волна ударов реактивными дронами. По данным Reuters, только в течение четырех дней Россия запустила около 1,5 тысяч БПЛА, более половины из которых составляли реактивные аппараты.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 1 сентября, Киев оказался под атакой беспилотников. В столице прогремели взрывы, а в нескольких районах зафиксировали последствия падения БПЛА. В одном из жилых домов вспыхнул пожар.