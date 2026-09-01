Кремль готовится переписать результат войны: озвучен опасный сценарий для Украины



















В возможных договоренностях о завершении или остановке войны решающим для Украины будет не то, какие уступки Москва формально согласится сделать, а от каких претензий Кремль реально откажется. В то же время российские власти могут попытаться превратить даже заморозку фронта без достижения начальных целей вторжения в пропагандистскую "победу". Об этом заявил политолог Виталий Кулик, анализируя возможный формат переговоров и условия прекращения боевых действий.

Фото: портал "Комментарии"

Эксперт считает, что именно вопрос о том, "чем уступит Россия", не совсем правильно описывает потенциальный переговорный процесс. Гораздо важнее, какие требования к Украине Москва будет вынуждена снять и насколько будущие договоренности будут отвечать украинским интересам.

"Чем уступит Россия? Я не люблю этот вопрос. Потому что уступит Россия — она будет уступать наши интересы в любом случае, не свои. Вопрос в том, от чего она готова отказаться в претензиях к Украине", — подчеркнул Кулик.

По мнению политолога, одним из ключевых элементов потенциального соглашения может стать игра с формулировками по оккупированным территориям. Если активные боевые действия остановятся по фактической линии фронта, Кремль может попытаться подобрать такую трактовку договоренностей, которая позволит Путину объяснить российскому обществу отсутствие максимального результата как успех.

"Мне кажется, что речь будет идти о формулировке, не о сути, а о формулировке. Например, условно говоря, у нас есть оккупированные территории, есть неоккупированные территории. По факту линия разграничения как была, так и остается. Заморозка происходит по линии разграничения, но формулировка звучит по-другому", — пояснил эксперт.

Таким образом, информационная картинка Кремля и реальное содержание соглашения могут существенно отличаться. Москва способна объявить "победой" даже отказ от части своих требований. Для Украины ключевыми будут оставаться конкретные условия договоренностей, вопросы оккупированных территорий и отсутствие легитимизации российских претензий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может продолжать интенсивные атаки реактивными беспилотниками на Киев по меньшей мере до 18-20 сентября. Москва пытается использовать удары не только для истощения украинской ПВО, но и создания пропагандистской "картины победы" накануне парламентских выборов в РФ. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.