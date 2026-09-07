Кремль готує нову розмову Путіна та Трампа: заява Пєскова

У Кремлі допустили можливість нової телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа після завершення поїздки американських переговорників. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Москва поки не має інформації про результати контактів представників американської адміністрації в Києві. При цьому Кремль не виключає, що після повернення переговорників президенти Росії та США можуть обговорити результати їхньої місії безпосередньо.

"Ми не виключаємо, що може відбутися телефонна розмова президентів за підсумками поїздки американських переговорників", — заявив Дмитро Пєсков журналістам.

Представник Кремля не уточнив можливий термін такої розмови і не повідомив, які саме питання могли б стати предметом обговорення. За його словами, журналістів своєчасно поінформують, якщо телефонний контакт буде організовано.

Заява прозвучала на тлі активізації дипломатичних контактів навколо війни проти України. Американські представники проводять консультації з Києвом та Москвою, намагаючись оцінити позиції сторін та перспективи подальших переговорів.

При цьому російська та українська сторони, як і раніше, суттєво розходяться з ключових питань можливого врегулювання. Москва продовжує наполягати на своїх вимогах, тоді як Київ заявляє про готовність до переговорів за збереження принципових позицій щодо територіальної цілісності та безпеки України.

Можлива розмова Путіна та Трампа у такому контексті може стати спробою американської сторони безпосередньо звірити позиції з Кремлем після контактів із Києвом.

Поки що Москва демонструє обережність: Пєсков підкреслив, що Кремль ще не має інформації про результати візиту американських представників до України. Це означає, що остаточне рішення про телефонну розмову президентів залежатиме від підсумків їхньої місії та подальших консультацій.

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