logo_ukra

BTC/USD

79604

ETH/USD

2505.82

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.48

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль готує нову розмову Путіна та Трампа: заява Пєскова
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує нову розмову Путіна та Трампа: заява Пєскова

У Москві поки не знають, чим завершилися контакти американських переговорників у Києві, але вже не виключають нової прямої розмови президентів Росії та США

7 вересня 2026, 14:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі допустили можливість нової телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа після завершення поїздки американських переговорників. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль готує нову розмову Путіна та Трампа: заява Пєскова

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Москва поки не має інформації про результати контактів представників американської адміністрації в Києві. При цьому Кремль не виключає, що після повернення переговорників президенти Росії та США можуть обговорити результати їхньої місії безпосередньо.

"Ми не виключаємо, що може відбутися телефонна розмова президентів за підсумками поїздки американських переговорників", — заявив Дмитро Пєсков журналістам.

Представник Кремля не уточнив можливий термін такої розмови і не повідомив, які саме питання могли б стати предметом обговорення. За його словами, журналістів своєчасно поінформують, якщо телефонний контакт буде організовано.

Заява прозвучала на тлі активізації дипломатичних контактів навколо війни проти України. Американські представники проводять консультації з Києвом та Москвою, намагаючись оцінити позиції сторін та перспективи подальших переговорів.

При цьому російська та українська сторони, як і раніше, суттєво розходяться з ключових питань можливого врегулювання. Москва продовжує наполягати на своїх вимогах, тоді як Київ заявляє про готовність до переговорів за збереження принципових позицій щодо територіальної цілісності та безпеки України.

Можлива розмова Путіна та Трампа у такому контексті може стати спробою американської сторони безпосередньо звірити позиції з Кремлем після контактів із Києвом.

Поки що Москва демонструє обережність: Пєсков підкреслив, що Кремль ще не має інформації про результати візиту американських представників до України. Це означає, що остаточне рішення про телефонну розмову президентів залежатиме від підсумків їхньої місії та подальших консультацій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знову зателефонує Путіну: цьому передуватиме важливий нюанс.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини