Трамп снова позвонит Путину: этому будет предшествовать важный нюанс

Президент США Дональд Трамп готовится провести новый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после получения доклада от своих специальных представителей о результатах переговоров в России и Украине. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на американского чиновника.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По информации источника издания, перед звонком российскому лидеру Трамп должен проконсультироваться со специальными представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Именно они должны проинформировать президента США о ходе контактов и позиции сторон.

После разговора с Путиным Трамп предположительно пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно эти телефонные переговоры могут состояться 7 сентября.

Таким образом американская дипломатическая активность вокруг войны России против Украины может выйти на новый этап. Трамп планирует выслушать своих представителей, после чего напрямую поговорить с Путиным и уже потом обсудить ситуацию с Зеленским.

Особое внимание при этом приковано к тому, какие именно результаты переговоров Виткофф и Кушнер представят американскому президенту. От этого может зависеть дальнейшая тактика Вашингтона в попытках добиться завершения войны.

Ожидаемая последовательность контактов также свидетельствует о том, что Белый дом продолжает делать ставку на прямой диалог с Кремлем. В то же время конкретные договоренности о завершении войны или готовности Москвы согласиться на определенный формат мира пока не объявлены.

Также издание "Комментарии" сообщало — Сибига предупредил Европу о скрытой войне России: что предлагает сделать Киев.



