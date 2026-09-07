Трамп знову зателефонує Путіну: цьому має передувати важливий нюанс

Президент США Дональд Трамп готується провести нову телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як отримає доповідь від своїх спеціальних представників про результати переговорів у Росії та Україні. Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на американського чиновника.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерела видання, перед дзвінком російському лідеру Трамп має проконсультуватися зі спеціальними представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Саме вони повинні поінформувати президента США про перебіг контактів та позиції сторін.

Після розмови з Путіним Трамп, імовірно, поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо, ці телефонні переговори можуть відбутися 7 вересня.

Таким чином, американська дипломатична активність навколо війни Росії проти України може вийти на новий етап. Трамп планує вислухати своїх представників, після чого безпосередньо поговорити з Путіним і вже потім обговорити ситуацію із Зеленським.

Особлива увага при цьому прикута до того, які саме результати переговорів Віткофф і Кушнер представлять американському президенту. Від цього може залежати подальша тактика Вашингтона у спробах домогтися завершення війни.

Очікувана послідовність контактів також свідчить про те, що Білий дім продовжує робити ставку на прямий діалог із Кремлем. Водночас конкретних домовленостей про завершення війни чи готовність Москви погодитися на певний формат миру наразі не оголошено.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сибіга попередив Європу про приховану війну Росії: що пропонує зробити Київ.



