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Кремль готовит новый разговор Путина и Трампа: заявление Пескова

В Москве пока не знают, чем завершились контакты американских переговорщиков в Киеве, но уже не исключают нового прямого разговора президентов России и США

7 сентября 2026, 14:12
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Кравцев Сергей

В Кремле допустили возможность нового телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа после завершения поездки американских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль готовит новый разговор Путина и Трампа: заявление Пескова

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва пока не располагает информацией о результатах контактов представителей американской администрации в Киеве. При этом Кремль не исключает, что после возвращения переговорщиков президенты России и США могут обсудить итоги их миссии напрямую.

"Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков", — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля не уточнил возможные сроки такого разговора и не сообщил, какие именно вопросы могли бы стать предметом обсуждения. По его словам, журналистов своевременно проинформируют, если телефонный контакт будет организован.

Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов вокруг войны России против Украины. Американские представители проводят консультации с Киевом и Москвой, пытаясь оценить позиции сторон и перспективы дальнейших переговоров.

При этом российская и украинская стороны по-прежнему существенно расходятся по ключевым вопросам возможного урегулирования. Москва продолжает настаивать на своих требованиях, тогда как Киев заявляет о готовности к переговорам при сохранении принципиальных позиций по территориальной целостности и безопасности Украины.

Возможный разговор Путина и Трампа в таком контексте может стать попыткой американской стороны непосредственно сверить позиции с Кремлем после контактов с Киевом.

Пока же Москва демонстрирует осторожность: Песков подчеркнул, что у Кремля еще нет информации о результатах визита американских представителей в Украину. Это означает, что окончательное решение о телефонном разговоре президентов будет зависеть от итогов их миссии и последующих консультаций.

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